Это русское блюдо всегда ставит иностранцев в тупик, но в итоге нравится всем

Иностранцы просто в шоке и просят добавки еще и еще.

У каждой нации есть свои особенные рецепты, которые понятны лишь ее представителям. Но «непонятно» не обозначает «невкусно», о чем свидетельствуют десятки тысяч примеров. На просторах Интернета без труда можно найти массу роликов, где представители других стран едят что-то исконно русское, например, холодец или голубцы. Однако особое место среди блюд занимает окрошка.

Именно о ней у иностранцев буквально ходят легенды. Во-первых, там довольно странное для зарубежных жителей сочетание продуктов. Во-вторых, заливается окрошка квасом, минеральной водой и даже кефиром, что иной раз повергает в шок гурманов. Но самое интересное заключается в том, что, попробовав пару ложек, представители других стран буквально влюбляются в русское блюдо, как бы странно оно не выглядело.

Яркий пример — ролики с канала ToriChyanChannel , где девушка-блогер, живущая в Японии, угощает мужа русскими деликатесом. Сначала — на кефире, затем — на квасе. Судя по видео, мужчина сперва смущен странным видом блюда, но затем, распробовав, высоко оценивает его вкусовые качества.