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Киноафиша Статьи «Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило

«Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило

19 июля 2025 23:08
«Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило

Причина была не только в желании полюбоваться пышными формами.

В сериале «Великолепный век», который частично познакомил нас с правилами жизни в гареме, наложницы — преимущественно стройные и вполне соответствуют современным представлениям о красоте.

Однако историки утверждают: на самом деле многие женщины в гаремах выглядели совсем иначе. Более пышные формы не только поощрялись, но и намеренно создавались — наложниц кормили калорийной пищей, чтобы они набирали вес.

Считалось, что такие формы символизируют здоровье, достаток и, главное, — высокую вероятность забеременеть и успешно выносить ребенка.

Но насколько это представление о «подготовке к беременности» правдиво с точки зрения современной медицины? Может ли избыточный вес действительно улучшить репродуктивные функции? Или наоборот — он скорее вреден?

Чтобы разобраться, мы поговорили с диетологом Евгением Арзамасцевым, и вот что удалось выяснить.

Почему избыточный вес в гаремах считался преимуществом

Судя по историческим свидетельствам, представление о красоте тесно переплеталось с представлением о здоровье: наложницы должны были выглядеть «сыто», быть пышными, потому что именно такие женщины казались подходящими для продолжения рода.

Это казалось логичным — ведь худоба ассоциировалась с болезненностью и бедностью.

«Конечно, во время беременности вес должен быть нормальным, и вхождение в беременность должно быть при нормальном весе. Негативно сказывается и низкий, и высокий вес.

Если он слишком низкий, можно предполагать, что женщине не хватает питания — а значит, могут быть дефициты витаминов и микроэлементов. В первую очередь это сказывается на самой матери, потому что ребенок вытягивает всё необходимое из её организма», — объясняет Арзамасцев.

«Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило

Чем грозит избыток веса при беременности

С точки зрения здравого смысла: ну раз ребенок будет «тянуть на себя» все полезное, может, и правда лучше накопить «впрок»? Но диетолог уверяет: лишний вес — не помощник, а источник проблем.

«Если вес избыточный, это может привести к поражению суставов — ведь к массе тела женщины добавляется ещё и вес ребенка, и жидкости. Суставы получают двойную нагрузку.

Плюс часто возникает апноэ — остановки дыхания во сне, что ухудшает снабжение кислородом. Это вредно и для матери, и для ребенка.

Ведь в результате возникает хронический стресс на фоне недосыпа, который женщина может даже не осознавать. А постоянный стресс — это уже риск прерывания беременности», — подчеркивает врач.

«Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило

А как насчет родов — пышным легче рожать?

Возможно, в гаремах верили, что женщинам «в теле» легче вынашивать и рожать. Но современные данные говорят об обратном: повышенные риски, связанные с лишним весом, затрагивают и процесс родов.

«Избыточный вес — это риски гормональных нарушений, гестационного сахарного диабета (повышенный сахар у беременной), повышенного давления, инфекций, осложнений во время родов и послеродовом периоде.

Всё это — не просто неудобства, а реальные угрозы как для матери, так и для ребенка», — поясняет эксперт.

«Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило

Где тогда золотая середина?

Выходит, что ни худоба, ни чрезмерная полнота — не лучшее начало для материнства. Гаремный стандарт — это во многом культурный миф, связанный с представлениями того времени о достатке и женской привлекательности, но не с реальным здоровьем.

«Лучше всего входить в беременность при нормальном весе. Не тогда, когда есть его недостаток — это тоже неправильно. И не тогда, когда есть избыток — потому что это приводит к осложнениям. Всё должно быть сбалансировано», — резюмирует Арзамасцев.

«Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило

А что нам делать с этими знаниями?

Сегодня гаремы уже не актуальны, и кормить кого-то «до кондиции» вроде бы никто не собирается. Но сам вопрос — а сколько же «нужно» весить — до сих пор живёт в головах многих женщин. И тут важно отделять реальную заботу о теле от социальных и исторических фантазий.

Пышные наложницы в гаремах были не столько медицинским, сколько культурным символом. А настоящая забота о теле — это не набор жира, а поиск баланса, в котором тебе удобно жить, дышать, спать и быть собой.

Ранее мы писали: Если бы «Великолепный век» сняли в Японии: ИИ превратил сериал в аниме — Валиде особенно досталось (фото)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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