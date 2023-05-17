«Это рекорд»: судебные разборки с Тепляковыми приняли неожиданный поворот

Скандальное семейство Тепляковых в полном составе прогуляло последнее судебное, ими же инициированное заседание, и не зря. Представители МГУ, правда, не пришли тоже. Но им такое игнорирование совсем не навредило.

Над результатами «клоунского» суда, который затеяли против одного из главных вузов страны Тепляковы, не посмеялся даже ленивый. Родственники гениальной девочки Алисы снова ничего не добились.

Несмотря на то, что заседание по ходатайству Теплякова-старшего сделали закрытым и выгнали всех журналистов, решение в его пользу вынесено не было. Более того, скандалист со стажем поставил своеобразный антирекорд по проигрышам в суде.