Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ни одной роли с 2019 года: Эмма Уотсон рассказала, почему больше не снимается в кино — дело не в плохих проектах

Ни одной роли с 2019 года: Эмма Уотсон рассказала, почему больше не снимается в кино — дело не в плохих проектах

24 сентября 2025 10:23
Эмма Уотсон

Такая талантливая и почему-то пропала с экранов.

Бешеная популярность фильмов-адаптаций «Гарри Поттера» фактически обеспечила главным актерам кинофраншизы светлое будущее в киноиндустрии — но воспользоваться шансом смогли далеко не все.

Так, если Дэниела Рэдклиффа и Руперта Гринта еще можно изредка увидеть в каком-нибудь фильме или сериале, дела обстоят совсем иначе с исполнительницей роли Гермионы Эммой Уотсон.

После выхода последнего фильма о Гарри Поттере актриса сыграла в сразу нескольких успешных проектах, но в какой-то момент с кино все-таки решила завязать — и, как ни странно, многие фанаты тут и правда смогут ее понять.

Эмма Уотсон больше не снимается в кино, чтобы не участвовать в промо-кампаниях

Эмма Уотсон в фильме «Маленькие женщины»

Об этом актриса рассказала в одном из своих довольно редких интервью, признавшись, что, несмотря ни на что, считает, что выиграла настоящую лотерею, когда получила шанс сняться в «Гарри Поттере» и последующих проектах.

Тем не менее, вслед за съемочным процессом, от которого Уотсон получает настоящее удовольствие, идет не слишком приятная часть — продвижение уже готового фильма. Именно эту часть работы над тем или иным проектом Уотсон считает своего рода разрушением собственной души — что в целом логично, учитывая то, что промо-кампании редко обходятся без наигранности и порой даже откровенной лжи будущим зрителям.

По словам Уотсон, по съемкам она действительно скучает, а вот по давлению, которое на нее оказывали во время промо-туров, — совсем нет.

Эмма Уотсон работает над новым проектом — но пока держит его в секрете

Ни одной роли с 2019 года: Эмма Уотсон рассказала, почему больше не снимается в кино — дело не в плохих проектах

В ходе интервью для издания Hollywood Authentic актриса также упомянула, что сейчас свое время посвящает какому-то будущему проекту, но уточнять, о чем именно идет речь, она отказалась.

И все же шансы, что загадочный проект окажется новым фильмом или сериалом, совсем малы — Уотсон неоднократно подвернула, что чувствует себя прекрасно после того, как ушла из мира кино.

В последний раз актриса появлялась на экране в 2019 году в драматическом фильме Греты Гервиг «Маленькие женщины» — картина стала хитом кинопроката и получила несколько номинаций на «Оскар», выиграв в категории «Лучший дизайн костюмов».

Кстати, недавно речь шла о еще одном воссоединении актеров из фильмов о Гарри Поттере, однако в этом смысле все не так радужно — о том, почему ждать похожего ивента все же не стоит, рассказали здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хватит на билет до Пандоры: сколько на самом деле Кэмерон заработал на «Аватаре» — сумма такая большая, что в нее не поверил Forbes Хватит на билет до Пандоры: сколько на самом деле Кэмерон заработал на «Аватаре» — сумма такая большая, что в нее не поверил Forbes Читать дальше 30 сентября 2025
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен Читать дальше 29 сентября 2025
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар» Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар» Читать дальше 26 сентября 2025
Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Читать дальше 30 сентября 2025
«Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия «Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия Читать дальше 30 сентября 2025
Буря в мире «Гарри Поттера»: киносемья окончательно развалилась — новый жесткий выпад Роулинг все подтвердил Буря в мире «Гарри Поттера»: киносемья окончательно развалилась — новый жесткий выпад Роулинг все подтвердил Читать дальше 30 сентября 2025
От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно Читать дальше 30 сентября 2025
Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче Читать дальше 30 сентября 2025
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики Читать дальше 30 сентября 2025
«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день «Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше