Ни одной роли с 2019 года: Эмма Уотсон рассказала, почему больше не снимается в кино — дело не в плохих проектах

Бешеная популярность фильмов-адаптаций «Гарри Поттера» фактически обеспечила главным актерам кинофраншизы светлое будущее в киноиндустрии — но воспользоваться шансом смогли далеко не все.

Так, если Дэниела Рэдклиффа и Руперта Гринта еще можно изредка увидеть в каком-нибудь фильме или сериале, дела обстоят совсем иначе с исполнительницей роли Гермионы Эммой Уотсон.

После выхода последнего фильма о Гарри Поттере актриса сыграла в сразу нескольких успешных проектах, но в какой-то момент с кино все-таки решила завязать — и, как ни странно, многие фанаты тут и правда смогут ее понять.

Эмма Уотсон больше не снимается в кино, чтобы не участвовать в промо-кампаниях

Об этом актриса рассказала в одном из своих довольно редких интервью, признавшись, что, несмотря ни на что, считает, что выиграла настоящую лотерею, когда получила шанс сняться в «Гарри Поттере» и последующих проектах.

Тем не менее, вслед за съемочным процессом, от которого Уотсон получает настоящее удовольствие, идет не слишком приятная часть — продвижение уже готового фильма. Именно эту часть работы над тем или иным проектом Уотсон считает своего рода разрушением собственной души — что в целом логично, учитывая то, что промо-кампании редко обходятся без наигранности и порой даже откровенной лжи будущим зрителям.

По словам Уотсон, по съемкам она действительно скучает, а вот по давлению, которое на нее оказывали во время промо-туров, — совсем нет.

Эмма Уотсон работает над новым проектом — но пока держит его в секрете

В ходе интервью для издания Hollywood Authentic актриса также упомянула, что сейчас свое время посвящает какому-то будущему проекту, но уточнять, о чем именно идет речь, она отказалась.

И все же шансы, что загадочный проект окажется новым фильмом или сериалом, совсем малы — Уотсон неоднократно подвернула, что чувствует себя прекрасно после того, как ушла из мира кино.

В последний раз актриса появлялась на экране в 2019 году в драматическом фильме Греты Гервиг «Маленькие женщины» — картина стала хитом кинопроката и получила несколько номинаций на «Оскар», выиграв в категории «Лучший дизайн костюмов».

Кстати, недавно речь шла о еще одном воссоединении актеров из фильмов о Гарри Поттере, однако в этом смысле все не так радужно — о том, почему ждать похожего ивента все же не стоит, рассказали здесь.