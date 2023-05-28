«Это пытка для меня»: Ваенга впервые озвучила свой диагноз

Елена Ваенга взбудоражила своих поклонников. Артистка раскрыла правду о серьезных проблемах со здоровьем, которые влияют на ее карьеру и личную жизнь.

Как оказалось, певица столкнулась с ларингитом. Болезнь оказалась настолько серьезной, что она была вынуждена отменить несколько своих предстоящих концертов и уйти на больничный.

При этом Ваенга не скрывает, что раньше позволяла себе проводить концерты с ларингитом. Но после этого столкнулась не только с жалобами поклонников, которые были разочарованы выступлением, но и с ухудшением собственного здоровья из-за нагрузок.

«Это пытка для меня», — откровенно призналась артистка.

Ваенга пока не рассказала, когда именно вернется на сцену и планирует ли она позднее провести концерты в Ессентуках, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Таганроге и Липецке, которые отменила.