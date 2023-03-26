Это пугает: посмотрите, как выглядит актер с самой нестандартной внешностью

Звезда фильмов «Фантастические твари и где они обитают», «Семь дней и ночей с Мэрилин» Эдди Редмэйн запомнился многим своей яркой веснушчатой внешностью. Мало кто знает, что британец и обладатель «Оскара» за роль Стивена Хокинга способен перевоплощаться в андрогина. Да так, что мурашки по коже.

В 2015 году артист сыграл главную роль в фильме «Девушка из Дании». Это романтическая драма о мужчине, который начинает осознавать себя женщиной. По сюжету это происходит случайно. Его супруга (Алисия Викандер) просит его подменить опаздывающую на позирование модель. Это меняет жизнь Лили (так зовут героиню артиста). Она соглашается на операцию по смене пола, крайне рискованную для 1920-х.

Чтобы вжиться в роль, актер два года изучал трансгендерное сообщество и похудел на семь килограммов. Возможно, сущностная плоскость фильма покажется спорной как в моральном, так и в художественном отношении. Однако перевоплощение Редмэйна в женщину выглядит настолько органичным, что становится не по себе.