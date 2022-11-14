Это прозвище донельзя обидело Меган Маркл: ударили по самому больному

Британские журналисты внимательно следят за жизнью членов королевской семьи. Не обошли они стороной и Меган Маркл, когда та начала отношения с принцем Гарри. При этом СМИ не постеснялись дать знаменитости несколько обидных прозвищ, одно из которых сильно ее задело.

Так, во время жизни в Букингемском дворце, журналисты окрестили Маркл как «трудную». Дело в том, что она, по слухам, предъявляла весьма высокие требования к слугам и помощникам, давала им задания в нерабочее время и вела себя с ними высокомерно. Как уверена герцогиня, такие прозвища даются женщинам, когда публика чувствует их власть. И подобным способом окружающие пытаются «лишить их силы».

Маркл особенно подчеркнула, что женщинам, оказавшимся в такой же ситуации, как она, не нужно прятать свой характер в угоду публике. Им нужно лишь заставить окружающих проявлять уважение и не пытаться понравиться всем.