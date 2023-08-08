Это провал: ремонт в доме звезды «Ворониных» вызывает недоумение
Декораторы лишь испортили помещение.
Анна Фроловцева обратилась в шоу «Идеальный ремонт» с надеждой, что эксперты программы переделают гостиную в ее квартире. Дизайнеры не оставили без внимания просьбу артистки, но результат далеко не всем пришелся по вкусу.
Так, декораторы предпочли оставить светло-серый цвет стен, акцентировав внимание на эффектной мебели. Например, сбоку от телевизора можно увидеть панно из растений, а в центре комнаты расположен золотой стол.
И если Фроловцева осталась удовлетворена ремонтом, то профессионалы раскритиковали результат. По словам дизайнера интерьеров Виктории Киорсак, элементы, которые она видит в комнате, не сочетаются друг с другом. Эксперт уверена, что ее коллеги пытались привнести модные детали, но не смогли скомпоновать их вместе.
«Скорее всего, был какой-то декоратор, не слишком опытный, так как решение типовое очень. И есть элементы, ну совсем не „танцующие“ друг с другом, но „модные“», — рассказывает Виктория в беседе с PopCornNews.