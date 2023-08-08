Это провал: ремонт в доме звезды «Ворониных» вызывает недоумение

Анна Фроловцева обратилась в шоу «Идеальный ремонт» с надеждой, что эксперты программы переделают гостиную в ее квартире. Дизайнеры не оставили без внимания просьбу артистки, но результат далеко не всем пришелся по вкусу.

Так, декораторы предпочли оставить светло-серый цвет стен, акцентировав внимание на эффектной мебели. Например, сбоку от телевизора можно увидеть панно из растений, а в центре комнаты расположен золотой стол.

И если Фроловцева осталась удовлетворена ремонтом, то профессионалы раскритиковали результат. По словам дизайнера интерьеров Виктории Киорсак, элементы, которые она видит в комнате, не сочетаются друг с другом. Эксперт уверена, что ее коллеги пытались привнести модные детали, но не смогли скомпоновать их вместе.