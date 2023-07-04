Это простое слово 99% людей произносит с досадной ошибкой: проверьте себя

Русский язык неспроста признан учеными во всем мире одним из самых сложных для изучения. Даже его носители совершают ряд грубых ошибок, о чем и не догадываются.

Как ни странно, но часто сложности возникают с произношением. Многие слова россияне говорят, неправильно ставя ударение. И среди таких слов есть даже свой рекордсмен.

Целых 99 процентов носителей русского языка не знают, как нужно произносить слово «премировать». Подавляющие большинство привыкли ставить ударение на букву «и», проводя своеобразную аналогию с такими словами, как перемирие и мир. Но корень здесь совсем другой, а потому ударение падает на «а».

Досадная ошибка привела к тому, что в словарях вариант «премИровать» указан как допустимый. И тем не менее правило есть правило. Исконно верный вариант предусматривает ударение исключительно на последнем слоге, а значит, правильным будет говорить — премировАть.