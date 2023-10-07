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Это простое правило позволило вдове Гайдая дожить до 93 лет: зарубите себе на носу

7 октября 2023 11:45
Это простое правило позволило вдове Гайдая дожить до 93 лет: зарубите себе на носу

У пожилой актрисы есть чему поучиться.

Пара Нины Гребешковой и Леонида Гайдая была удивительной. Чета прожила вместе 40 лет. Известный режиссер, он мог бы снимать жену-актрису в главных ролях, но доверял ей лишь эпизоды. Супруга не держала зла, ведь кроме картин избранника у нее было множество других возможностей проявить себя в кино.

Артистке в следующем месяце исполнится 93 года. Гребешкова пережила любимого супруга на 30 лет. После смерти мужа знаменитость не ушла в себя и не стала затворницей. Нина Гребешкова и по сей день снимается в кино.

Современная молодежь знает ее по ролям в фильмах «Легенда № 17», «Экипаж» и «Содержанки».

В интервью звезду часто спрашивают, в чем же секрет ее продуктивности и долголетия. Гребешкова отвечает, что все дело в правильном отношении к жизни. Нина Павловна никогда не пропускала негатив через себя, игнорируя колкости и издевки. «Зло меня не касается», — любит повторять актриса.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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