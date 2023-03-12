Это просто вау: как выглядит единственная дочь-муза Задорнова

Елена — дочь сатирика Михаила Задорнова от второй жены. С ней артист узаконил отношения, когда наследница была уже взрослой. Это не мешало звездному отцу уделять дочке много внимания, брать в путешествия и снимать в своих фильмах. Любовь к отцу она транслирует в социальных сетях и по сей день.

Так, со Старым Новым годом Елена Задорнова поздравила своих подписчиков отрывком из выступления отца. В нем он рассказывает о непереводимости этого праздника на другие языки и восхищается русским народом, чья выдержка позволяет пройти длинные выходные с минимальными потерями для организма.

Сама звездная наследница пошла по стопам отца, но лишь отчасти: она рисует картины и пробует себя в поэзии. Подписчики высоко оценивают ее творчество. «Лена такая хорошенькая, вся в папу. Артистичная, смелая, искренняя. Нам очень не хватает Михаила, спасибо за ваши хорошие стихи, искра есть», — пишут в Сети.

Елена пробовала учиться во ВГИКе, но быстро поняла, что ей актерская стезя не близка. Девушка переехала на Мальту, где отец в свое время купил ей квартиру, и живет там с мужем-ливанцем. Судя по всему, 32-летняя дочь Задорнова беременна. Живет она скромно, но, как сама говорит, счастливо.