Это просто невозможно: вы потеряете дар речи, увидев вблизи 76-летнюю Варлей

Внешний вид человека зависит от множества факторов. Генетика, питание, экология, образ жизни. В молодости поддерживать красоту не так сложно, как на склоне лет. Многие звездные дамы ложатся под нож хирурга, лишь бы вернуть былую привлекательность. Однако Наталья Варлей отказалась от пластики и не прогадала.

Звезда фильмов «Кавказская пленница», «Вий», «Семь невест ефрейтора Збруева» и «12 стульев» сумела сохранить свою самобытность и яркую внешность. В 76-летней актрисе можно легко узнать ту юную и смешную «комсомолку, спортсменку».

Варлей утверждает, что отказывается от операций и даже не делает уколы красоты.

Последнее утверждение вызывает вопросы у специалистов. Однако зрители в один голос говорят, что выглядит Варлей прекрасно. Недавно знаменитость дала интервью YouTube-каналу «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ». Наталья Варлей предстала моложавой и подтянутой. Трудно поверить, что актриса уже много лет на пенсии.