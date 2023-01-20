Это просто несправедливо: как звезда знаменитой мыльной оперы выглядит в 76 лет

Сьюзан Луччи прославилась на весь мир, сыграв в самом длинном сериале «Все мои дети». В течение 41 года она блистала на экране в образе Эрики Кейн, а за историей ее героини следило не одно поколение зрителей по всему миру. При этом, несмотря на успех, артистка продолжает сниматься до сих пор и не ушла на пенсию на пике славы.

Например, в последние годы ее можно было увидеть в фильме «Джой» и в сериале «Красотки в Кливленде». Всего же в фильмографии Луччи числится уже 30 проектов, и она не собирается останавливаться на достигнутом.

О своей жизни 76-летняя звезда экрана рассказывает в социальных сетях. Она не стесняется регулярно хвастаться спортивной фигурой и красотой, приводя в восторг 200 тысяч своих подписчиков. Как уверены фанаты, артистка выглядит значительно моложе своих лет, и лишь знатоки ее биографии могут дать ей реальный возраст.

«Ангельская красота», «Вы действительно не стареете, это шокирует», — пишут поклонники.

Пользователи Сети не скрывают, что им интересно, как Луччи удалось сохранить свою красоту. И часть поклонников уверена, что это связано с образом жизни, который ведет артистка и многие ее иностранные коллеги. Звезды стараются жить в свое удовольствие, наслаждаясь каждым днем, в отличие от, например, советских актеров, что и помогает им блистать даже в пенсионном возрасте.