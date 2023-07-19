«Это просто ад»: сестра Фриске подумывает избавиться от проблемной дочери

Чуть больше года назад Наталья Фриске стала мамой. Родственница певицы, которая воспитывает наследницу в одиночку, активно рассказывает о взрослении своей дочери Луны в социальных сетях и признается, что материнство дается ей весьма сложно.

Как оказалось, Луну нельзя назвать спокойным ребенком. Она постоянно не дает Наталье спать, устраивает истерики и капризничает. А ее племянник Платон, как отмечает Фриске, был более спокойным ребенком и вел себя совершенно иначе.

«Это просто ад. С октября я нормально не сплю», — рассказывает знаменитость.

Наталья не скрывает: она уже планировала отдать дочь своим родственникам, чтобы отдохнуть от нее. Но ее мама, как уверена Фриске, вряд ли справится с таким активным и капризным ребенком, поэтому она пока не решается предложить семье понянчиться с дочкой.