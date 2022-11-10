Это признание ужаснет каждого: Хюррем-султан ненавидели не только в гареме

Хюррем-султан — главная героиня сериала «Великолепный век». Во многом именно ей проект обязан своей популярностью. Возлюбленная султана Сулеймана была настолько яркой и харизматичной, что все в гареме ее ненавидели, а зрители, напротив, обожали.

Наложницу сыграла известная турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли. О днях, проведенных на съемочной площадке, звезда вспоминать не любит. Все дело в том, что она ненавидела свою героиню, считая ее слишком жестокой.

«Я много думала о том, как поступила бы на месте Хюррем в реальной жизни. И понимала, что в большинстве случаев не сделала бы так, как сделала она», — призналась актриса в фильме «Великолепный век. Создание легенды».

По уверению знаменитости, Хюррем буквально вытягивала из нее все силы. Дошло до того, что в разгар работы над исторической драмой Узерли покинула съемочную площадку, никого не предупредив. Бегство знаменитости в Германию привело к большому скандалу, но актриса свое решение не изменила. Впоследствии она не раз говорила, что не видела для себя другого выбора.