Это правило в фигурном катании не решаются нарушать: рискнула только Валиева и победила

Камила Валиева уже не раз удивляла россиян своими выходками. Едва утихло обсуждение громкого допинг-скандала, как олимпийская чемпионка снова пошла наперекор строгим правилам.

Недоразумение произошло во время этапа Гран-при России в Казани. В рамках произвольной программы спортсменка исполнила сразу две секвенции, хоть это строго запрещено.

Судьи были поражены такому повороту событий: обычно за подопечными Этери Тутберидзе подобные вольности не замечались. В итоге одиночница стала четвертой, но впоследствии утерла нос соперницам.

На заключительном этапе, который прошел в Москве, Валиева все-таки заняла первое место. Что же касается досадной оплошности с нарушением предписаний, то Камила не стала снимать с себя ответственности, отметив, что и ей, и тренерам следует хотя бы иногда «открывать правила».