Это позор: женщинам в возрасте 45+ лучше забыть о трех популярных стрижках

Мода постоянно меняется и не стоит на месте. Касается это не только гардероба, но и макияжа, а также способов укладки локонов. Есть несколько типов стрижек, которые были популярны в прошлом, а сейчас безнадежно устарели. И если их делают возрастные женщины, то таким образом они только подчеркивают свои года.

Боб-каре. Идеальная геометрия, четкие линии и формы, волосок к волоску — сейчас такие принципы абсолютно не в тренде. Укладка не должна выглядеть гладкой и прилизанной, куда больше ценятся естественность и мягкие переходы.

«Медуза». Она выглядит максимально странно: из-под традиционной стрижки боб-каре выглядывает второй слой волос, куда более длинный. Подобная укладка не может украсить ни одну женщину.

Массивная челка. Густой слой волос на лбу делает глаза меньше, а каждую морщинку — более заметной. Если совсем от челки отказаться не получается, то лучше предпочесть удлиненные воздушные варианты, красиво обрамляющие овал лица.