Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это позор: женщинам в возрасте 45+ лучше забыть о трех популярных стрижках

Это позор: женщинам в возрасте 45+ лучше забыть о трех популярных стрижках

20 октября 2023 15:30
Это позор: женщинам в возрасте 45+ лучше забыть о трех популярных стрижках

Устаревшие укладки будут смотреться нелепо.

Мода постоянно меняется и не стоит на месте. Касается это не только гардероба, но и макияжа, а также способов укладки локонов. Есть несколько типов стрижек, которые были популярны в прошлом, а сейчас безнадежно устарели. И если их делают возрастные женщины, то таким образом они только подчеркивают свои года.

Боб-каре. Идеальная геометрия, четкие линии и формы, волосок к волоску — сейчас такие принципы абсолютно не в тренде. Укладка не должна выглядеть гладкой и прилизанной, куда больше ценятся естественность и мягкие переходы.

«Медуза». Она выглядит максимально странно: из-под традиционной стрижки боб-каре выглядывает второй слой волос, куда более длинный. Подобная укладка не может украсить ни одну женщину.

Массивная челка. Густой слой волос на лбу делает глаза меньше, а каждую морщинку — более заметной. Если совсем от челки отказаться не получается, то лучше предпочесть удлиненные воздушные варианты, красиво обрамляющие овал лица.

Фото: unsplash.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше