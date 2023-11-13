Это позор: Валиева крупно опозорилась сама и подставила Тутберидзе

Камила Валиева по праву считается одной из самых сильных фигуристок страны. За ее успехами следят не только российские, но и иностранные фанаты. Поэтому недавние соревнования в Казани не оставили поклонников равнодушными.

Дело в том, что на прошедших отборочных этапах Валиева показала весьма плохие результаты. Ей не удалось выполнить четверной тулуп, каскады не были идеальными, а в одной из частей выступления она споткнулась и едва не упала. В итоге девушка заработала 132,50 балла и стала лишь четвертой среди всех участниц.

Неожиданное плохое выступление шокировало публику. Обсуждая провал Валиевой, одни отмечали, что спортсменка еще не смогла отойти от скандала на прошедшей Олимпиаде. Другие же отмечали, что фигуристке пора завершить профессиональную карьеру и уступить место другим спортсменкам.