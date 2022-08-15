«Это позор!»: в Сеть слили «живое» выступление Бузовой

Ольга Бузова взбудоражила поклонников своим «живым» концертом. В Сети появилось видео, в котором артистка исполняет свою композицию «Код любви», сопровождая ее эффектным номером. При этом в записи слышно, что знаменитость не справляется с вокалом, задыхается и не попадает в ритм песни.

Внимательные поклонники не прошли мимо неожиданного ролика. Многие признались, что не ожидали от Бузовой такого плохого выступления. Некоторые даже призвали артистку как можно быстрее завершить карьеру певцы.

«Это позор!», «Разве это секрет, что она не умеет петь?» — считают подписчики Telegram-канала «Звездач ».

Но все-таки нашлись поклонники, которые попытались спасти репутацию звезды «Дома-2». По их мнению, девушка поет «под фанеру», потому что устраивает яркие шоу. И если бы Ольга стояла перед микрофоном, как другие артисты, то смогла бы порадовать поклонников настоящим пением.