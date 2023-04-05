Это позор: посмотрите, за какой маникюр женщина отдала 6 тысяч рублей

Первый поход на маникюр с гелевым покрытием обернулся для пользователя с ником ememidk настоящей катастрофой. Девушка опубликовала фото результата — комментаторы просили ее больше никогда не посещать этот салон.

На фотографии белые ногти с неровными краями напоминают нечто среднее между неумелым рисунком в фотошопе и аппликацией из жевательной резинки. К такому выводу пришли пользователи форума «Реддит», где ememidk описала свой первый визит в маникюрный салон. Она спросила мнение форумчан, так как не понимала, правда ли ногти должны выглядеть так.

«Я думал, это пластилин на ногтях», «Они похожи на зубы», «Они толще, чем тарелка с овсянкой», — реддиторы иронизировали наперебой.

Многие удивились не только некачественному маникюру, но и его безыдейности. За однотонное покрытие гель-лаком девушка заплатила мастеру 75 долларов (около 6 000 рублей). Обычно за такие деньги можно получить настоящий шедевр на ногтях в виде оригинального нейл-арта.