Это позор: люди терпеть не могут последний фильм с участием Абдулова
Картина оставила неприятное впечатление.
Творческая карьера Александра Абдулова насчитывает больше 100 работ в кино и множество ролей на театральной сцене. Для советских, а позже и для российских зрителей имя актера считалось знаком качества: фильмы с его участием не были проходными.
Однако так было не всегда. Например, последняя роль Абдулова оставила у его поклонников не самые положительные впечатления. В 2009 году на экраны, уже после смерти артиста, вышел фильм «Анна Каренина». Он сыграл в ленте Стиву Облонского.
Но рейтинги экранизации Толстого оказались очень низкими. До сих пор комментаторы в Сети считают картину неудачной работой, которая отбросила тень на снимавшихся в ней актеров.
«Что хотел показать режиссер, для меня загадка. Слишком уж у него все невнятно», «Абдулов сыграл гениально, но староват для Облонского», «Самая отвратительная версия, которую я видела. Не спасли даже прекрасные актеры», «Ужасный фильм. Ни одного доброго слова даже при наличии стольких звезд», — отмечают пользователи.