Это позор: люди терпеть не могут последний фильм с участием Абдулова

Творческая карьера Александра Абдулова насчитывает больше 100 работ в кино и множество ролей на театральной сцене. Для советских, а позже и для российских зрителей имя актера считалось знаком качества: фильмы с его участием не были проходными.

Однако так было не всегда. Например, последняя роль Абдулова оставила у его поклонников не самые положительные впечатления. В 2009 году на экраны, уже после смерти артиста, вышел фильм «Анна Каренина». Он сыграл в ленте Стиву Облонского.

Но рейтинги экранизации Толстого оказались очень низкими. До сих пор комментаторы в Сети считают картину неудачной работой, которая отбросила тень на снимавшихся в ней актеров.