«Это позор»: иностранцы не сдержались после просмотра самого доброго советского мультфильма

Советские мультфильмы любили по всему миру. Яркие, добрые, непременно с моралью, они учили детей тому, что такое хорошо и что такое плохо. Причем следовать советам героев хотелось, поэтому на анимации выросло не одно поколение. Особенно славились мультфильмы по сказкам Владимира Сутеева.

Фанаты «Мешка яблок» назвали позором то, что русская анимация не так широко распространена, как так же американская.

А ведь она рассказывает истории, понятные всем и каждому. В том же «Мешке яблок» сюжет учит не жадничать и помогать другим, а еще никогда не злорадствовать. Потому что в итоге каждый с лихвой получит то, что отдал миру. Если кто-то был щедрым и добрым, то это к нему обязательно вернется. Как и к Зайцу из мультика. Вопреки насмешкам Вороны и тому, что дома его ждали голодные зайчата, он угостил каждого, кого встретил в лесу, яблоками. А потом и звери пришли с ответными гостинцами.