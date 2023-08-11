Это позор: дочь Пересильд позволила себе лишнее в монастыре

Вот уже несколько недель Юлия Пересильд в компании своих близких наслаждается отпуском. Артистка посетила несколько стран, а не так давно прибыла в Грецию, где побывала в одном из храмов на острове Крит.

О походе по святым местам звезда «Вызова» рассказала в своих социальных сетях. Как отметила актриса, в храм она собралась еще и из-за именин ее дочери Анны.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись артистки. Однако в первую очередь часть фанатов обратила внимание на наряд Анны, которая для похода в храм выбрала ультракороткое белое прозрачное платье, практически не прикрывающее девушку. По мнению поклонников, Анне нужно было сменить наряд, ведь такой откровенный наряд — это неуважение к святым местам.