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Это позор: дочь Пересильд позволила себе лишнее в монастыре

11 августа 2023 11:45
Это позор: дочь Пересильд позволила себе лишнее в монастыре

Публика не смогла пройти мимо дерзкой выходки.

Вот уже несколько недель Юлия Пересильд в компании своих близких наслаждается отпуском. Артистка посетила несколько стран, а не так давно прибыла в Грецию, где побывала в одном из храмов на острове Крит.

О походе по святым местам звезда «Вызова» рассказала в своих социальных сетях. Как отметила актриса, в храм она собралась еще и из-за именин ее дочери Анны.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись артистки. Однако в первую очередь часть фанатов обратила внимание на наряд Анны, которая для похода в храм выбрала ультракороткое белое прозрачное платье, практически не прикрывающее девушку. По мнению поклонников, Анне нужно было сменить наряд, ведь такой откровенный наряд — это неуважение к святым местам.

Это позор: дочь Пересильд позволила себе лишнее в монастыре

«Мда, удачный наряд для храма», «Какой наряд необычный...», «Нужно было переодеться для храма. Это невежливо», — считают подписчики.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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