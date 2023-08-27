«Это позор!»: англичан переполняют эмоции из-за советской Мэри Поппинс

Последнее время среди иностранцев растет интерес к российскому и советскому кино. Причем в большинстве случаев они собирают восторженные отзывы. Дзен-канал «Автостопом по галактике» изучил, что говорят за границей об экранизации «Мэри Поппинс».

Британцы поразились тому, как прекрасно Леониду Квинихидзе удалось передать дух лондонского пригорода, а исполнительнице главной роли Наталье Андрейченко — чопорность и манеры настоящей английской леди. Похвалили также легкий флер сюрреалистичного безумия, задающий тон всей картине.

Отдельно обратили внимание на музыку и песни, а также удивились, что роль мисс Эндрю досталась мужчине (ее блистательно сыграл Олег Табаков). После просмотра фильма комментаторы из Великобритании написали, что это позор, поскольку в Англии не могу снять такую же прекрасную картину, и что кинематографистам должно быть стыдно.