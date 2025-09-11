«Это потрясение»: любимый фильм Волочковой — вовсе не про балет, и всему виной Пугачева (а еще в топ-3 есть драма про войну)

Артистка обожает картины про любовь. И не только друг к другу.

Анастасия Волочкова обожает эпатировать публику, но есть у балерины и вполне мирские пристрастия. Оказывается, бывшая прима Большого театра не только коллекционирует красивые букеты и эффектные шпагаты, но и трепетно хранит в сердце несколько фильмов, к которым возвращается снова и снова.

№3. «Баллада о солдате» — урок нежности

В День Победы Волочкова советовала поклонникам пересмотреть картину Григория Чухрая. Для нее эта история — не про войну, а про чувства. Балерина видит в Алеше простого парня, которому судьба подарила минуту любви и короткую встречу с матерью, но не дала шанса вернуться домой.

«Для мамы это потрясение», — вздыхала прима, явно узнавая в «Балладе о солдате» ту самую боль расставаний, что знакома каждому.

№2. «Черный лебедь» — зеркало судьбы

Совсем другой выбор — мрачный психологический триллер Аронофски. Волочкова признавалась «Газете»: в судьбе героини Натали Портман она увидела собственную биографию.

Мир закулисья, зависть, паранойя, борьба за признание — все это Волочкова будто переживала сама.

№1. «Ирония судьбы» — под аккомпанемент Примадонны

Тут, казалось бы, все предсказуемо: любимый фильм на Новый год — легендарная мелодрама Рязанова. Но Волочкова делает акцент не на самом сюжете, а на песне «Мне нравится, что вы больны не мной».

«Дело не фильме, а в том, что Алла Борисовна Пугачева мне, как единственной балерине, дала право исполнять ее песню», — объясняла артистка.

Для Волочковой «Ирония судьбы» — это не банальная елка с шампанским, а напоминание о теплой связи с легендой эстрады.

