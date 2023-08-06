«Это потрясающе»: Певцов снова ощутил радость отцовства

Дмитрий Певцов оставил активные съемки в кино, но до сих пор не знает отбоя от поклонников. Недавно актер дал новое интервью, в котором удивил фанатов откровенным признанием о своей личной жизни.

Артист женат на Ольге Дроздовой, вместе с которой воспитывает сына Елисея. Но оказалось, что это не единственный ребенок супружеской пары. Звезда экрана вновь ощутил радость отцовства, но сумел скрыть это радостное событие от широкой общественности.

Как известно, Певцов и его жена заведуют собственной мастерской в Институте современного искусства. Со студентами у артиста сложились такие близкие и доверительные отношения, что многие из них просят звезду и его супругу стать крестными родителями их детей.