«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый

18 сентября 2025 14:15
Причем причины для ненависти довольно... лицемерные.

Стивен Кинг никогда не стеснялся говорить то, что думает, даже если это касается фильмов, которые стали классикой для миллионов. И вот уж где он прошёлся без сантиментов — так это по «Рэмбо: Первая кровь».

Тот самый боевик, который в СССР и России, кажется, смотрел каждый школьник с кассетного плеера, писатель на дух не переносит.

В интервью Кинг назвал картину профанацией. Его раздражала не сама история ветерана Вьетнама, оказавшегося враждебным миру, а то, как кино выстраивало акценты.

«Меня сильно тревожит угодничество. Это порнография. Есть фильмы про секс, есть фильмы про насилие. А есть такие, что приглашают к необдуманной ненависти. Для меня “Рэмбо” именно такой», — заявил автор «Сияния».

И ведь у него своя логика. Там, где Сталлоне видел трагедию солдата, не нашедшего себя в мирной жизни, Кинг услышал прямой призыв к ненависти. Массовый зритель, по его мнению, не получал катарсиса — только кровавый аттракцион.

Для автора, который всю жизнь балансировал на грани между ужасом и гуманизмом, это выглядело как откровенная эксплуатация насилия ради зрелищности.

Парадокс в том, что сам Кинг далеко не чужд экранной жести — стоит вспомнить снятые с его подачи «Максимальное ускорение» или «Лунатики», где кровищи и странных идей хоть отбавляй. Но — как там было в меме? — «это, вообще-то, другое». Ведь в этих экранизациях, считает мэтр хоррора, ярость не заменяет смысл.

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
