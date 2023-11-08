Это популярное русское мужское имя обожают иностранные родители: так называют дочерей

Многие мамы и папы хотят назвать детей как-нибудь необычно. В России первоклассниц часто именуют Есениями, Миями и Ариаднами. Мальчикам же дают имена Миколас, Рафаэль, Марк и Оскар. Не отстают и жители Европы, которые тоже мечтают, чтобы их малыши выделялись из толпы.

Европейцы облюбовали многие русские имена, среди которых Леонид, Руслан, Юлия. Особой популярностью пользуется Евгения. В России больше распространен мужской вариант, однако за границей так предпочитают называть именно девочек.

В нашей стране это имя получило широкую востребованность в XIX веке. Крестьяне редко называли своих отпрысков подобным образом, зато дворянок с таким именем было немало. Возможно, мода на Евгению пришла благодаря супруге французского императора Наполеона III. Евгения де Монтихо считалась одной из первых красавиц Европы.