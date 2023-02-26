Это популярное действие из советских фильмов вызвало бы сейчас отвращение: о чем речь

Автомат с газировкой можно смело назвать если не второстепенным героем, то неотъемлемым атрибутом многих советских картин. «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Подкидыш», «Я шагаю по Москве», «Самая обаятельная и привлекательная»... Список можно продолжать, но все эти фильмы объединяет одна деталь. И у некоторых сегодня она вызывает оторопь.

В перечисленных выше кинокартинах отражено характерное для советских лет явление. Актеры пили газировку из тех же стаканчиков, которыми до этого пользовались другие люди. После них стеклянную посуду, естественно, никто не мыл. При этом о случаях массового заражения инфекционными заболеваниями из-за немытой посуды для лимонада не сообщалось. Можно допустить, что не вся информация такого рода была публичной. В то же время логично предположить, что эпидемию, как и шило, в мешке не утаишь.

А значит, привычка, которая сегодня привела бы в ужас всех, кто с трепетом относится к принципам гигиены, не такая уж и опасная. В наше время крайне сложно встретить людей, которые спокойно пьют из общего стакана.