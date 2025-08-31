«Это полупародия, конечно»: Балабанов никогда не считал «Брата 2» серьезным кино — и даже хохотал над бедами Багрова

Меню
31 августа 2025 15:13
Миллионы зрителей с такой позицией творца согласятся едва ли.

«Брат 2» — фильм безоговорочно культовый. Данила Багров с его фирменным «в чем сила, брат?» заслуженно стал символом начала нулевых, героем, которому подражали (на словах, а не в действиях). Для многих зрителей он казался своеобразным моральным ориентиром. Но сам Алексей Балабанов смотрел на эту историю совсем иначе.

«Полупародия, конечно»

В одном из интервью режиссер Александр Митта неожиданно признался: для Балабанова «Брат 2» никогда не был серьезным кино.

«Он над “Братом-2” откровенно смеется, это полупародия, конечно», — отмечал Митта.

И это звучит почти парадоксально: фильм, который стал для зрителей «голосом поколения», для своего автора был своего рода иронией над героикой и патриотическими лозунгами.

Груз времени и смысла

Балабанов вообще не любил прямолинейного пафоса. Если вспомнить «Груз 200», который сам он считал своей сильнейшей работой, там нет места иллюзиям — только шок, жестокость и безысходность.

На этом фоне «Брат 2» выглядит легкой игрой: да, в нем есть бандиты, Америка, «правда за нами» и перестрелки под «Наутилус Помпилиус». Но под всей этой «серьезностью» — улыбка режиссера, его желание подшутить над образом «простого русского парня, спасающего мир».

Парадокс культа

Получается странная ситуация: миллионы зрителей приняли фильм на полном серьезе, цитировали его реплики и видели в Даниле символ справедливости, а Балабанов относился к происходящему на экране скорее как к стилизации и полупародийному спектаклю.

Отсюда — нарочитая простота диалогов, подчеркнутая структура и даже клиповая динамика сцен.

«Брат 2» можно любить как угодно — как серьезный манифест или как ироничный эксперимент. Но факт остается фактом: Балабанов сам не воспринимал его так, как воспринимали зрители. И, пожалуй, именно в этом и кроется секрет долговечности фильма: каждый видит в нем свое.

Фото: Кадр из фильма «Брат 2» (2000)
Алексей Плеткин
