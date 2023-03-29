Это полнолуние летом 2023 принесет перемены в жизнь: но есть несколько правил

Астрологи рассказали, как привлечь в свою жизнь удачу в июне.

Полнолуние с давних пор считалось особенным астрологическим явлением. В этот период человек подвержен сильным страстям и искушениям, импульсивным поступкам и решениям. На первый план выходят древние инстинкты, в душе идет борьба. Так ли это на самом деле, каждый может решить сам, понаблюдав за собой во время полнолуния. Астрологи же сходятся во мнении, что этот временной отрезок способен изменить жизнь человека в лучшую сторону, но для этого необходимо придерживаться определенных правил. Рассказываем, на что следует обратить внимание в полнолуние, какие дела и поступки приветствуются, а какие категорически не рекомендуются.

В июне 2023 фаза полнолуния приходится на воскресенье, 4 июня.

В лунном календаре это пятнадцатый лунный день, небесное тело находится в знаке Стрельца. При таком расположении Луны у людей становится сильнее интуиция, это благоприятное время для перемен, поиска своего призвания, смены вектора.

Для эмоционального состояния человека в указанный период характерны позитивный настрой, жизнерадостность, доброжелательность и открытость для всего нового. Именно в таком настроении мы сильнее всего расположены к тому, чтобы впустить в свою жизнь положительные изменения.

Астрологи рекомендуют в период полнолуния заниматься делами, которые так или иначе связаны с самообразованием, обучением, повышением качества своей жизни.

Этот временной отрезок идеально подходит для того, чтобы расширять свои горизонты, планировать переезд, поступление в вуз и т.д.

Кроме того, полнолуние в июне 2023 - благоприятное время для заключения деловых сделок. Партнерские отношения, завязавшиеся в этот период, принесут солидную материальную прибыль, авторитет и процветание. Проекты, начатые в это время, окажутся на редкость перспективными.

Но есть и дела, которые категорически не рекомендуется делать при полной луне.

Астрологи не советуют планировать на это время серьезные операции, любые хирургические вмешательства в свой организм лучше отложить до более благоприятного периода. За здоровьем в период полнолуния нужно следить особенно тщательно.

Кроме того, это не самое подходящее время для серьезных перемен в личной жизни. Решения, связанные с отношениями, в полнолуние, как правило, довольно импульсивные и могут нанести вред. Не стоит поддаваться сильным эмоциям и рубить с плеча, стоит взглянуть на ситуацию трезво немного позднее.