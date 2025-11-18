«Это полная чушь»: пока зрители 10+ лет нахваливают «Интерстеллар», ученые нашли глупый ляп – перекрывает все старания Нолана

И дело не в гравитации и черных дырах, а в одной простой цитате о… любви.

Фильму «Интерстеллар» (2014) уже больше десяти лет, но его до сих пор обожают миллионы зрителей. Оно и понятно, ведь помимо классных актеров и цепляющего сюжета, Нолан старался сделать всё по науке, причем в прямом смысле – он консультировался с физиками, чтобы черные дыры и гравитация выглядели правдоподобно.

Все было не зря, ведь многие эксперты хвалили картину за эту точность. Да и сами зрители остались в восторге, что подтверждает рейтинг 8.7 на IMDb и хвалебные отзывы:

«Фильм буквально дышит научной достоверностью. При его создании консультантом выступал известный физик-теоретик Кип Торн. Благодаря этому черные дыры, релятивистские эффекты, концепция кротовых нор и другие элементы выглядят максимально правдоподобно. При этом Нолану удается не скатиться в дидактику»,

«Блокбастер – последнее слово, которое приходит на ум при попытке как-то охарактеризовать "Интерстеллар", поскольку интеллект здесь явно перевешивает даже такое шикарное внешнее оформление»,

«Интересна картина прежде всего возможностью посмотреть на визуализацию теорий из области физики. То, чего мы точно не знаем, о чём учёные только строят теории».

Но несмотря на такую народную любовь, у учёных все равно нашелся к «Интерстеллару» один большой вопрос. Всё портит сцена, где Амелия Брэнд рассуждает о любви. Она произносит такую фразу:

«Любовь – это единственное доступное нам чувство, способное выйти за пределы времени и пространства».

И именно это возмутило учёных, но проблема тут не в самой теме любви, а в подмене понятий. В науке любовь – это сложное биохимическое явление, результат работы мозга. Она не является фундаментальной физической силой вроде гравитации.

Поэтому эксперты и негодуют, ведь фильм сначала показывает нам достоверную и точную науку, но в решающий момент подменяет её чем-то вроде магии. Получается, что все продуманные научные расчёты можно просто заменить красивой метафорой.

Но зрителей это ни капли не смущает. На Reddit многие пользователи отметили, что не стоит забывать о человеческом факторе и контексте сказанного:

«Удивительно, что за этой цитатой закрепилась дурная слава. Критики говорят, что она слишком уж слащава и нелогична, ведь ни один ученый так бы не сказал.

Но, чувак, она же хотела, чтобы они спасли ее любимого! У нее не было научных данных, чтобы подкрепить свою точку зрения, вот она и подключила эмоции».

А другие зрители справедливо отмечают, что тема любви проходит красной нитью через весь фильм. И монолог Брэнд лишь доказывает, что даже гениальный ученый в критический момент остается человеком – уязвимым, эмоциональным и способным апеллировать к чувствам, когда логика бессильна:

«Многие недовольны тем, что фильм, кажется, позиционирует себя как сугубо научный и "точный", но потом резко меняет курс с этим монологом Брэнд о любви.

Но, по-моему, это полная чушь, ведь даже самые первые реплики в фильме связаны с Мёрф и её отцом. Да, в фильме есть сильная научная составляющая, но его ядро – это наше представление о любви как о движущей силе наших поступков».

Вот так «Интерстеллар» и разделил всех на два лагеря. Зрители видят одну из наиболее цепляющих картин о любви (в первую очередь), а учёные – грубую ошибку, которая перечёркивает все научные достижения фильма.

