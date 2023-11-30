Это покупают все, хотя нельзя: вот какие подарки строго запрещено вручать близким на Новый год

Все люди обожают получать приятные презенты и неожиданные сюрпризы. Однако дарить подарки тоже не менее приятно. Наступает пора новогодних праздников, и миллионы россиян задумываются, чем же порадовать близких. Некоторые варианты лучше отмести сразу.

Пробник духов

С парфюмерией всегда сложно угадать, какой аромат придется по вкусу другу или родственнику. Но если красивый флакон духов хотя бы украсит полку, то пробник вряд ли обрадует кого бы то ни было.

Носовой платок

Прошли времена, когда дамы преподносили своим кавалерам носовые платочки с вышивкой. Сегодня большинство людей пользуются одноразовыми гигиеническими средствами.

Дезодорант

Подарок с намеком. Подумайте сто раз, не воспримет ли знакомый такой презент как намек на неприятный запах и неопрятность.

Дорогая ручка

Когда-то такие часто преподносили бизнесменам и офисным работникам. Однако сейчас большинство предпочитает делать записи в смартфоне или в специальных компьютерных программах.

Бомбочка для ванны

Прежде чем решиться на такой подарок, убедитесь, какая сантехника стоит в доме у адресата презента. Возможно, ванны у человека нет, а вместо нее установлена душевая кабина.