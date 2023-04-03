Это похоже на шутку: почему Высоцкий не нравился властям СССР

Владимир Высоцкий еще при жизни стал настоящей легендой. Миллионы поклонников мечтали попасть на его выступления или познакомиться с артистом, однако советские власти были о нем совершенно иного мнения.

За годы творчества Высоцкий неоднократно сталкивался с критикой чиновников всех уровней. Его концерты отменяли, а самого признавали антисоветчиком. При этом причина была далека от политики: властям не нравилось творчество музыканта.

По словам цензоров, все лирические герои в песнях Высоцкого не отличаются умом, а их жизненные ориентиры не подходят для советского человека. Поэтому им и не нравилась такая большая популярность артиста.

«В стихах Высоцкого человек изображен приземленным, интеллектуально ограниченным, ни во что не верящим, лишенным идеалов и перспективы», — писал о творчестве артиста министр культуры Петр Нилович Демичев.

И, несмотря на то, что на самом деле в творчестве артиста присутствовало множество других тем, цензоры активно критиковали его и всячески препятствовали работе.