«Это подачка!»: 63-летняя Зарубина раскрыла размер пенсии

63-летняя Ольга Зарубина пожаловалась на размер пенсии. По ее словам, ежемесячно она получает очень скромную сумму. Государство назначило ей выплаты в минимальном размере 11 тысяч рублей. Еще 10 тысяч она получает как жительница столицы. Певица сравнила российскую пенсионную систему с выплатами в США, где прожила долгие годы. На Западе пожилые люди могут претендовать на 750 долларов в месяц.

В России же пенсии Зарубиной едва хватает, чтобы оплатить квитанции за квартиру и несколько раз выйти в продуктовый магазин. В результате ей приходится до сих пор работать, так как без выступлений и гастролей денег на жизнь не будет хватать.

«Это подачка!» — эмоционально описала свою пенсию певица для портала PROZVEZD .

Зарубина не может претендовать на солидную ежемесячную надбавку в 30 тысяч рублей, так как у нее нет звания народной или заслуженной артистки. Певица отметила, что всегда считала эти статусы неважными, ведь ее хиты в советское время знал весь народ.