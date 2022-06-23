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«Это подачка!»: 63-летняя Зарубина раскрыла размер пенсии

23 июня 2022 09:40
«Это подачка!»: 63-летняя Зарубина раскрыла размер пенсии

Певица не может похвастаться большими выплатами.

63-летняя Ольга Зарубина пожаловалась на размер пенсии. По ее словам, ежемесячно она получает очень скромную сумму. Государство назначило ей выплаты в минимальном размере 11 тысяч рублей. Еще 10 тысяч она получает как жительница столицы. Певица сравнила российскую пенсионную систему с выплатами в США, где прожила долгие годы. На Западе пожилые люди могут претендовать на 750 долларов в месяц.

В России же пенсии Зарубиной едва хватает, чтобы оплатить квитанции за квартиру и несколько раз выйти в продуктовый магазин. В результате ей приходится до сих пор работать, так как без выступлений и гастролей денег на жизнь не будет хватать.

«Это подачка!» — эмоционально описала свою пенсию певица для портала PROZVEZD.

Зарубина не может претендовать на солидную ежемесячную надбавку в 30 тысяч рублей, так как у нее нет звания народной или заслуженной артистки. Певица отметила, что всегда считала эти статусы неважными, ведь ее хиты в советское время знал весь народ.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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