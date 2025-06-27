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Киноафиша Статьи «Это плевок в лицо общества»: 90% свежести и ужас после первого же испытания — «Игра в кальмара 3» установила рекорд

«Это плевок в лицо общества»: 90% свежести и ужас после первого же испытания — «Игра в кальмара 3» установила рекорд

27 июня 2025 12:48
«Это плевок в лицо общества»: 90% свежести и ужас после первого же испытания — «Игра в кальмара 3» установила рекорд

Спустя два часа после выхода финал истории уже называют лучшим, что снимали Netflix. 

Когда в 2021-м мир подсел на зеленые спортивные костюмы и детские игры со смертельным исходом, казалось, что повторить этот успех будет невозможно. Но третий сезон «Игры в кальмара» не просто повторил — он вышиб дверь с ноги, влетел на Rotten Tomatoes с оценкой 90% и даже не думает останавливаться.

Чем оказался третий сезон

Это самый жестокий, самый дерзкий и самый прямолинейный сезон. Финал — не просто точка в истории, это гильотина. Здесь нет дешевых слез и романтизации трагедии — есть холодный, потный ужас перед тем, как деньги снова побеждают всё человеческое.

«Это плевок в лицо общества»: 90% свежести и ужас после первого же испытания — «Игра в кальмара 3» установила рекорд

Возьмем первую же игру: красные получают ножи и должны устранить команду синих в лабиринте. У синих нет оружия, зато есть ключи, они открывают двери и позволяют сбежать от противников. Ужасное испытание, после которого не по себе. Остальные оставим на десерт.

Цитируя критиков

«Грязное и мощное завершение истории», «Плевок в лицо общества, где счет в банке — важнее достоинства», «Шокирующие повороты до самого последнего кадра».

«Это плевок в лицо общества»: 90% свежести и ужас после первого же испытания — «Игра в кальмара 3» установила рекорд

Цифры говорят сами за себя:

  • 1 сезон — 90%
  • 2 сезон — 83%
  • 3 сезон — снова 90%, но с шансом набрать еще больше.

Зрители в восторге: пишут о диких эмоциях, непростительных выборах героев и об ощущении, что после финала нужно час молчать и смотреть в стену. Рассказывать больше — портить впечатление от просмотра.

«Люди любят хэппи-энды. Я тоже»: ждали мрачный финал «Игры в кальмара 3»? Шоураннер сериала переиграл всех — даже Ки Хуна.

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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