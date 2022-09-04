«Это перебор!»: экстремальная худоба Муцениеце перепугала россиян

Агата Муцениеце предалась ностальгии по былым временам. Артистка показала поклонникам себя в прошлом, но вместо комплиментов получила массу едких замечаний.

В своем Telegram-канале экс-супруга Павла Прилучного опубликовала кадр, на котором запечатлена в бикини. Это позволило ей продемонстрировать свою стройную фигуру. «Коротко о том, какая я была худая», — подметила в подписи к фото Муцениеце.

Экстремальная худоба знаменитости на снимке перепугала россиян. В комментариях они обменялись впечатлениями от увиденного. «Ужас. Очень худая», «Костлявая», «Голодала, наверное», «Это перебор!», «Одни кости торчат», — заметили пользователи Сети.

Были среди них и такие, кто выразил опасение о том, что Агата пожелает вернуться к прежними формам и решит сесть на диету. «У вас сейчас шикарная фигура. Самый сок. Худеть точно не нужно», — посоветовал артистке один из поклонников.