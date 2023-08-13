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Это отвратительно: у султана Сулеймана был весьма специфичный вкус на женщин

13 августа 2023 17:45
Это отвратительно: у султана Сулеймана был весьма специфичный вкус на женщин

Не каждая могла угодить правителю Османской империи.

Сериал «Великолепный век» о султане Сулеймане и его возлюбленной Хюррем всколыхнул интерес к турецкой истории.

В фильме жизнь одалисок в гареме значительно приукрашена. Там они живут в роскоши, между делом учатся и плетут интриги. На деле же попасть в наложницы к правителю Османской империи могла далеко не каждая.

Во-первых, серьезные требования предъявлялись к внешнему виду девушек. Они должны были обладать тонкими талиями и широкими бедрами, а также быть непорочными. А вот размер бюста не имел особого значения: эта часть тела султана мало интересовала.

Больше всего ценились девушки черкесского и славянского происхождения. По версии историков, Хюррем была родом с территории современной Украины.

Кроме того, все наложницы получали блестящее образование: читали, знали математику, танцевали, пели, играли на музыкальных инструментах. Всему этому обучались не один год. Только после соблюдения всех условий девушка могла надеяться на благосклонность султана.

Фото: Legion-Media
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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