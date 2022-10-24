«Это открыло мне глаза»: принц Гарри не стал молчать о «побеге» из Великобритании
Герцог Сассекский был вынужден обратиться к психологу.
Принц Гарри стал участником саммита Masters of Scale. Новость об этом активно обсуждается в Сети, поскольку внук Елизаветы II сделал ряд откровенных заявлений.
В частности, герцог Сассекский поведал о том, как приходил в себя после «побега» из Великобритании и отказа от полномочий члена королевской семьи. Сын принцессы Дианы под влиянием своей супруги Меган Маркл решил пройти психотерапию, результат которой не заставил себя ждать. Работа с коучем помогла принцу оправиться после разрыва с близкими и иначе посмотреть на происходящее.
«Это открыло мне глаза. Раньше я всегда думал, что не могу выбирать, как мне жить. Терапия разрушила это убеждение. Потом я пришел к коучингу и сделал еще одно открытие. Я понял, что передо мной открыты новые горизонты, и осознал всю свою ценность. Я обрел уверенность, которой раньше не имел», — подытожил принц Гарри.