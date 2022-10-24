«Это открыло мне глаза»: принц Гарри не стал молчать о «побеге» из Великобритании

Принц Гарри стал участником саммита Masters of Scale. Новость об этом активно обсуждается в Сети, поскольку внук Елизаветы II сделал ряд откровенных заявлений.

В частности, герцог Сассекский поведал о том, как приходил в себя после «побега» из Великобритании и отказа от полномочий члена королевской семьи. Сын принцессы Дианы под влиянием своей супруги Меган Маркл решил пройти психотерапию, результат которой не заставил себя ждать. Работа с коучем помогла принцу оправиться после разрыва с близкими и иначе посмотреть на происходящее.