«Это осталось за кадром»: отцом Саши в «Москва слезам не верит» был вовсе не Рудик — на реального папашу в фильме лишь намекнули

17 сентября 2025 08:56
Катерина не могла родить от Рудольфа — это уже точно. Остальное — нюансы.

Мы привыкли думать, что у дочери Катерины Тихомировой из «Москва слезам не верит» отец — Рудольф, он же Родион Рачков. Красивый оператор с амбициями, бросивший беременную героиню Веры Алентовой. Но внимательный просмотр фильма и детали сюжета рушат эту версию.

Сроки не сходятся

Самая веская улика — календарь. Александра родилась в июле. Значит, Катя должна была забеременеть в ноябре. Но в сцене, где она признаётся Рудику в своём положении, на дворе осень: листья падают, на ней пальто и берет.

Более того, врачи уже отказались делать аборт — значит, срок больше трёх месяцев. То есть зачатие произошло не в ноябре, а куда раньше. Версия «отец — Рудик» рассыпается.

«Это осталось за кадром»: отцом Саши в «Москва слезам не верит» был вовсе не Рудик — на реального папашу в фильме лишь намекнули

Мать-одиночка — семейная традиция?

Есть и другой нюанс. Катя носит фамилию матери, Тихомирова, хотя у неё был «дядя Лёша» — профессор, родственник по маминой линии. Это косвенно намекает, что и мама Кати растила ребёнка одна. Так что героиня повторила судьбу семьи: родила дочь без мужа.

Тот самый Круглов

И вот тут вступает в игру версия, которую предложили в дзен-канале «Заметки инсайдера». Дескать, на вечеринке у Кати и Людмилы появляется замначальника главка Антон Круглов — герой Владимира Басова. Солидный, при деньгах, с портфелем деликатесов и коньяком.

«Это осталось за кадром»: отцом Саши в «Москва слезам не верит» был вовсе не Рудик — на реального папашу в фильме лишь намекнули

Именно его потом упоминает Ольга Павловна (Лия Ахеджакова) в клубе знакомств, предлагая Катерине «резервного жениха» — ответственного работника Главка.

Конечно, это может быть совпадением, но авторы теории уверены:

«Положила ли Катерина на него глаз? Конечно. Просто это осталось за кадром».

Итог

Фильм Владимира Меньшова можно смотреть десятки раз, и каждый раз находить новые загадки. Но одно очевидно: Рудик не отец Саши. Даже версия с Кругловым теперь выглядит куда убедительнее.

Ранее мы писали: Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным героям? (тест)

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
