Это ошибка навсегда разрушит ваши отношения с Водолеем: не совершайте ее, если не хотите потерять

Одним из самых загадочных знаков в гороскопе по праву считается Водолей. Представители воздушной стихии обладают свободолюбивым и независимым характером, с ними сложно выстраивать отношения, потому что Водолеи как кошки, что гуляют сами по себе - исчезают и появляются снова, когда им заблагорассудится. Приручить уроженцев этого знака - большая редкость и удача, а вот потерять - проще простого. Астрологи рассказали, какую ошибку категорически нельзя допускать в отношениях с Водолеем, если не хотите с ним распрощаться.

Не критикуйте Водолея

Чего греха таить - хоть многие люди и заявляют, что только приветствуют критику в свой адрес, на самом деле терпеть ее не могут. Никто не обрадуется, если его прилюдно или с глазу на глаз отчитают, словно маленького ребенка за съеденные конфеты. Вот и Водолей относится к числу тех, кто критику просто не переваривает.

Если вы точно знаете, что Водолей в чем-то ошибается, не стоит сообщать ему об этом.

Звучит абсурдно, ведь представители воздушной стихии на каждом шагу говорят о том, что совершенно не против конструктивных замечаний. Но стоит им услышать из уст человека о своем промахе, как они надевают на лицо ледяное выражение.

Уроженцы этого знака обладают достаточно ранимой душой. Это только с виду они сильные и дерзкие, а в самое глубине - хрупкие и обидчивые. Поэтому любая критика наносит огромный ущерб эмоциональному фону Водолея, выбивает его из колеи и отталкивает от человека, который посмел озвучить свои претензии.

Не удивляйтесь, если, подвергнув представителя этого знака критике, однажды вы с удивлением обнаружите, что он больше не хочет с вами общаться.

Дело в том, что Водолей считает такой поступок не чем иным как предательством. Ведь близкие люди должны принимать друг друга такими, какие есть, а замечания свидетельствуют об обратном.

Бесполезно доказывать уроженцу воздушного знака, что вы желаете ему только добра.

Обиженный и задетый за живое Водолей не услышит никаких разумных доводов, а останется при своей точке зрения. Работу над ошибками он, конечно же, проводить не станет, еще чего не хватало!

Одним словом, астрологи категорически не советуют критиковать поступки, поведение, увлечения Водолея и другие аспекты его жизни. Иначе на следующее утро, проснувшись, обнаружите, что оказались у уроженца знака в “черном списке”.