Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти

«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти

27 февраля 2026 11:21
«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти

Режиссеру нужно было вовремя остановиться.

Когда в 2011 году на экраны вышел ремейк «Служебный роман. Наше время», реакция Эльдара Рязанова была довольно сдержанной. 83-летний классик отказался даже смотреть новую версию.

И лишь спустя год с небольшим на творческой встрече режиссер высказался гораздо резче. Постановщик уверял, что ремейки «Иронии судьбы» и «Служебного романа» – «просто бездарны».

Эльдар Александрович называл продажу прав своей ошибкой и признавался, что надеется больше не увидеть «глупых пародий» на собственные картины. Контракт был заключен на 50 лет – и это, по сути, означало, что классик бессилен что-то изменить.

Новая версия, снятая 26-летним Сариком Андреасяном, попыталась «осовременить» сюжет: статистическое бюро превратилось в рейтинговое агентство, добавились шпионские мотивы и западный саундтрек. Но зритель встретил эксперимент холодно.

«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти

Рейтинг картины остановился на 4,1, а из примерно 200 рецензий позитивных было меньше трети. Критиковали все – от кастинга до прямого копирования сцен оригинала.

Попытку превратить «Служебный роман» в глянцевый продукт Рязанов воспринимал как удар по самому принципу авторского кино – тонкому, человечному, построенному на интонациях.

Через несколько лет режиссера не стало. Но свою позицию по поводу ремейков он так и не поменял.

Ранее мы писали: «Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977), «Служебный роман. Наше время» (2011)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Михалков и Глюкоза вместо Никулина с Мироновым: у «Бриллиантовой руки» есть забытый ремейк — рейтинг хуже, чем у «Иронии судьбы 2» Михалков и Глюкоза вместо Никулина с Мироновым: у «Бриллиантовой руки» есть забытый ремейк — рейтинг хуже, чем у «Иронии судьбы 2» Читать дальше 1 марта 2026
«Такая встряска нужна каждому»: в новой версии «Служебного романа» переписали сюжет Рязанова – и вот кем заменили Фрейндлих (фото) «Такая встряска нужна каждому»: в новой версии «Служебного романа» переписали сюжет Рязанова – и вот кем заменили Фрейндлих (фото) Читать дальше 1 марта 2026
Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа» Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа» Читать дальше 27 февраля 2026
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики «Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики Читать дальше 2 марта 2026
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл «Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл Читать дальше 2 марта 2026
Эстонцы сняли уникальный в своем роде детектив про Пушкина: историю переврали абсолютно, но 9/10 зрителей ставят «лайк» Эстонцы сняли уникальный в своем роде детектив про Пушкина: историю переврали абсолютно, но 9/10 зрителей ставят «лайк» Читать дальше 2 марта 2026
Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете Читать дальше 2 марта 2026
Феномен похлеще «Горничной»: фильм из Якутии собрал в прокате в три раза больше, чем стоил Феномен похлеще «Горничной»: фильм из Якутии собрал в прокате в три раза больше, чем стоил Читать дальше 2 марта 2026
Стал хитом Netflix и помог взять «Эмми»: американцы подчистую скопировали драму создателя «Метода» Стал хитом Netflix и помог взять «Эмми»: американцы подчистую скопировали драму создателя «Метода» Читать дальше 2 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше