«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти

Когда в 2011 году на экраны вышел ремейк «Служебный роман. Наше время», реакция Эльдара Рязанова была довольно сдержанной. 83-летний классик отказался даже смотреть новую версию.

И лишь спустя год с небольшим на творческой встрече режиссер высказался гораздо резче. Постановщик уверял, что ремейки «Иронии судьбы» и «Служебного романа» – «просто бездарны».

Эльдар Александрович называл продажу прав своей ошибкой и признавался, что надеется больше не увидеть «глупых пародий» на собственные картины. Контракт был заключен на 50 лет – и это, по сути, означало, что классик бессилен что-то изменить.

Новая версия, снятая 26-летним Сариком Андреасяном, попыталась «осовременить» сюжет: статистическое бюро превратилось в рейтинговое агентство, добавились шпионские мотивы и западный саундтрек. Но зритель встретил эксперимент холодно.

Рейтинг картины остановился на 4,1, а из примерно 200 рецензий позитивных было меньше трети. Критиковали все – от кастинга до прямого копирования сцен оригинала.

Попытку превратить «Служебный роман» в глянцевый продукт Рязанов воспринимал как удар по самому принципу авторского кино – тонкому, человечному, построенному на интонациях.

Через несколько лет режиссера не стало. Но свою позицию по поводу ремейков он так и не поменял.

