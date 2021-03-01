«Это официальный диагноз»: жена Михаила Боярского раскрыла причину его госпитализации

Как известно, некоторое время назад актер Михаил Боярский был госпитализирован. В Сети есть информация о том, что артисту стало плохо, поскольку у него поднялась температура. Тогда супруга звезды Лариса Луппиан решила вызвать скорую помощь. В итоге медики забрали Боярского в больницу, чтобы провести обследование и выявить причину его недомогания.

Согласно сведениям в СМИ, у Михаила Сергеевича наблюдались признаки ОРВИ. По этой причине многие подозревали у него коронавирус. Было также предположение о том, что вакцинация от COVID-19, которую прошел Боярский, дала осложнение и привела к госпитализации. Теперь же стал известен официальный диагноз знаменитости.

Как рассказала Лариса Луппиан изданию «Комсомольская правда», у ее мужа обнаружено воспаление поджелудочной железы.

«У Миши было небольшое воспаление поджелудочной железы. Это официальный диагноз, который ему поставили в больнице. Просто короткий приступ, сейчас он, к счастью, уже давно прошел», — призналась Луппиан.

Также она подчеркнула, что музыкант почувствовал себя гораздо лучше уже на второй день своего нахождения в медучреждении. В очередной раз Лариса Регинальдовна заметила, что все произошедшее не стоит списывать на прививку от коронавируса: «Мы все вакцинировались — я, Миша, наши дети. Причем мы уже успели ввести и первую, и вторую дозу — Миша ревакцинацию, например, вообще проходил 27 января. Никаких побочных эффектов не было».

Отметим, что Михаил Боярский уже находится дома: его выписали из больницы 17 февраля.