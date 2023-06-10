Это один и тот же человек? В суровом полковнике Володю из «Уроков французского» не узнать

Не связал свою жизнь с актерством.

Картина «Уроки французского» вышла в конце 70-х и прославила исполнителя главной роли на всю страну. Ключевого героя Володю сыграл детдомовец Михаил Егоров. Такой уникальный шанс выпадает не каждому ребенку. Как сложилась его дальнейшая судьба?

Первым, кто открыл Егорова зрителям, стал режиссер Булат Мансуров. Он снял мальчика в своей картине «Сюда не залетали чайки». Герой Михаила сбегает из дома из-за конфликта с мачехой. По мнению Мансурова, с такой ролью мог справиться только сирота. Позднее режиссер оформил опеку над Егоровым.

Затем последовала звездная роль в драме «Уроки французского». Казалось, Михаил выберет актерскую стезю, но он пошел иным путем. После 8-го класса он устроился слесарем, а затем поступил на работу в правоохранительные органы.

Сегодня 57-летний Егоров — полковник МВД. Актуальных фото бывшего актера с текущим званием нет. Но из снимков взрослого Михаила очевидно, что он изменился до неузнаваемости. Из хрупкого и трогательного подростка он превратился в сурового блюстителя порядка с твердым взглядом. Трудно поверить, что когда-то этот человек сыграл того самого Володю.