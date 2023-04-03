Это один и тот же человек? Россияне не узнали Елену Степаненко после развода (фото)

Пять лет назад вся страна обсуждала громкий развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. После разрыва отношений каждый из них пошел своим путем.

С тех пор Степаненко изменилась до неузнаваемости. Она похудела на 42 килограмма и из тучной женщины с двойным подбородком превратилась в стройную даму. Сегодня Елена Григорьевна выглядит впечатляюще: у нее новая стильная прическа, гладкая кожа и обворожительная улыбка.

Правда, здесь не обошлось без пластики. Степаненко делала подтяжку лица, блефаропластику, а также колола ботокс — об этом говорят косые морщины у носа. Они появляются с возрастом после косметологических процедур. Красивая улыбка — заслуга стоматологов, которые подобрали хорошие виниры. Что касается феноменального похудения, то Елена Григорьевна придерживалась строгой диеты.

Поклонники не сразу узнали любимицу. Одни отметили, что новый образ идет артистке, другие сказали, что Елена Григорьевна переборщила с «красотой». О метаморфозах с лицом Степаненко рассказал хирург Иван Володченков журналистам «Комсомольской правды».