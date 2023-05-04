Это один и тот же человек? Простушку из «Дома-2» после пластики не узнать

Инесса Шевчук была одной из тех участниц реалити-шоу «Дом-2», чье пребывание на проекте было достаточно спокойным и обошлось без громких скандалов. По сравнению с другими ребятами у девушки был очень спокойный характер, а некоторые даже называли ее простушкой. Но она все же смогла запомниться поклонникам передачи.

Однако произошло это после того, как голубоглазая брюнетка ушла с телестройки. Дело в том, что Инесса стала ярой поклонницей пластических операций. Она увеличила грудь и губы, а ее нос заметно уменьшился. К тому же красавица исправила прикус и установила виниры. После такого преображения она стала настоящей светской львицей. Девушка начала активно вести свои соцсети и даже закрутила роман с богатым бизнесменом.

Впрочем, теперь бывшую участницу «Дома-2» трудно узнать. Шевчук превратилась в одну из сотен таких же интернет-моделей с кукольной внешностью и неестественными чертами лица.