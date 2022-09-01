«Это очень жестоко»: Даня Милохин оправдался за «роман» с Медведевой

Последний сезон проекта «Ледниковый период» был интересен зрителям не только из-за фигурного катания, но и из-за отношений Дани Милохина и Евгении Медведевой. Тысячи зрителей следили за каждым шагом пары и гадали, действительно ли они начали встречаться друг с другом. Как оказалось, на самом деле никаких отношений между знаменитостями не было, а инициатором «романа» выступал Илья Авербух.

По словам Милохина, именно продюсер предложил им привлечь внимание зрителей, намекнув на свои отношения. И если звезда социальных сетей в самом начале был против этой идеи Авербуха, то после уговоров все-таки согласился.

«Я отказывался, это очень жестко. Если мы поцелуемся, я не знаю, к чему это приведет. Как люди отреагируют», — вспоминает Милохин в YouTube-шоу Насти Ивлеевой.

Также знаменитость подчеркнул, что у него к Медведевой действительно была симпатия, как и у девушки к нему. И без этих чувств они никогда не смогли бы сыграть правдоподобный «роман».