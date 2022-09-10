«Это очень страшно»: как сложилась жизнь девочки-вундеркинда из СССР, над которой издевался отец

В сети активно обсуждают Алису Теплякову, девочку-вундеркинда, поступившую в МГУ. Но в СССР была своя «Теплякова» – юная пианистка Полина Осетинская, в 10 лет умевшая исполнять почти весь репертуар фортепианной музыки.

Девочка появилась на свет в семье кинодраматурга Олега Осетинского, решившего хорошо заработать на таланте дочери – Полина ездила в турне не только по Советскому союзу, но и по всему миру. В 1988 году 13-летняя звезда сбежала с гастролей и рассказала в программе «600 секунд» про издевательства деспотичного отца.

Все знали, что Полину бьет отец, но никто не пытался предпринять меры.

«Бьет – значит любит. Постоянное рукоприкладство было принято в большинстве советских семей. Это как тогда было, так и сейчас есть, мы живем в парадигме насилия. Это очень страшно осознавать, но это так», — рассказала пианистка через много лет в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Несмотря на тяжелое детство, Полина Осетинская выросла успешным человеком. Она окончила Санкт-Петербургскую консерваторию и сейчас является одной из лучших пианисток мира. Полина организовала «Центр по поддержке профессионального здоровья музыкантов Полины Осетинской», чтобы помогать музыкантам справляться со стрессом и тяжелыми жизненными ситуациями.

Полина Осетинская состоялась и как мать – она воспитывает троих детей: родных сына и дочь, а также ребенка бывшего мужа от предыдущих отношений.