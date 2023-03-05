Это очень интимно: народ ошарашен поступком Ковальчук на съемках сериала «Тайны следствия»

Анна Ковальчук известна поклонникам как следователь Мария Швецова в детективном сериале «Тайны следствия». В течение 23 лет артистка воплощает на экране любимый поклонниками образ, но далеко не все догадываются, насколько личным для нее стал этот проект.

Как оказалось, воспитавшая двух детей Ковальчук решила поделиться со съемочной группой настоящими кадрами со своих родов. По сюжету одного из сезонов ее героиня рожает второго ребенка, и во время монтажа режиссеры воспользовались семейными записями, как артистку везли в роддом и у нее начинались схватки.

Также в сериале принял участие и новорожденный ребенок Ковальчук. Близкие знаменитости снимали на видео его рождение, а артистка приняла решение отдать кадры, где новорожденную омывают и возвращают матери, не побоявшись поделиться столь личными кадрами.