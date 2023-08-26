«Это очень грустно»: правила питания, которых придерживаются фигуристки Тутберидзе

В фигурном катании значение имеет каждый грамм, поэтому спортсменки строго следят за весом. Олимпийская чемпионка Алина Загитова в одном из интервью призналась, что если на руке появилась хоть капля, то о прыжках можно забыть.

Все подопечные Этери Тутберидзе придерживаются строгих правил питания. Водить их в ресторан крайне выгодно — закажут стакан воды и овощной салатик.

Перед каждой тренировкой фигуристки встают на весы, поэтому последствия нарушенной диеты скрыть не удастся. Станислава Константинова назвала список продуктов, которые ей и другим ее коллегам только снятся. Это пицца, бургеры и другой фастфуд, большинство видов мороженого, суши, китайская и японская еда.

«Я все люблю, и это очень грустно», — пожаловалась красавица.

По словам знаменитости, во время ужина, который состоит из двухпроцентного йогурта, она всегда мечтает о нормальной еде. Но пока праздник живота для звезды под полным запретом.