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«Это очень грустно»: правила питания, которых придерживаются фигуристки Тутберидзе

26 августа 2023 18:30
«Это очень грустно»: правила питания, которых придерживаются фигуристки Тутберидзе

Никакой радости для вкусовых сосочков.

В фигурном катании значение имеет каждый грамм, поэтому спортсменки строго следят за весом. Олимпийская чемпионка Алина Загитова в одном из интервью призналась, что если на руке появилась хоть капля, то о прыжках можно забыть.

Все подопечные Этери Тутберидзе придерживаются строгих правил питания. Водить их в ресторан крайне выгодно — закажут стакан воды и овощной салатик.

Перед каждой тренировкой фигуристки встают на весы, поэтому последствия нарушенной диеты скрыть не удастся. Станислава Константинова назвала список продуктов, которые ей и другим ее коллегам только снятся. Это пицца, бургеры и другой фастфуд, большинство видов мороженого, суши, китайская и японская еда.

«Я все люблю, и это очень грустно», — пожаловалась красавица.

По словам знаменитости, во время ужина, который состоит из двухпроцентного йогурта, она всегда мечтает о нормальной еде. Но пока праздник живота для звезды под полным запретом.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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